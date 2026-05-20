Stazione elettrica da 12 ettari l' opposizione chiede tutele | Il Comune vigili sul progetto

Da forlitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha presentato un ordine del giorno in consiglio comunale per chiedere che l’amministrazione si impegni a vigilare sulla realizzazione di una nuova stazione di conversione elettrica, che si estende su un’area di 12 ettari e si collega alla “Dorsale Adriatica”. L’attenzione si concentra sulla tutela del territorio e sulla necessità di definire azioni precise da parte della Giunta, in risposta alle preoccupazioni dell’opposizione riguardo al progetto.

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Il Gruppo consiliare Pd ha presentato un ordine del giorno volto a definire impegni precisi per la Giunta in merito alla realizzazione della nuova stazione di conversione elettrica collegata alla “Dorsale Adriatica”. Si tratta del progetto strategico di Terna Spa (inserito nel piano nazionale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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