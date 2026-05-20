Stazione elettrica da 12 ettari l' opposizione chiede tutele | Il Comune vigili sul progetto

Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha presentato un ordine del giorno in consiglio comunale per chiedere che l’amministrazione si impegni a vigilare sulla realizzazione di una nuova stazione di conversione elettrica, che si estende su un’area di 12 ettari e si collega alla “Dorsale Adriatica”. L’attenzione si concentra sulla tutela del territorio e sulla necessità di definire azioni precise da parte della Giunta, in risposta alle preoccupazioni dell’opposizione riguardo al progetto.

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