Stasera in TV — mercoledì 20 maggio 2026

Stasera in televisione, mercoledì 20 maggio 2026, i principali canali italiani trasmettono una vasta gamma di programmi. Si va dai film e le serie TV alle trasmissioni di intrattenimento, passando per programmi di informazione e eventi sportivi. La programmazione offre diverse scelte per gli spettatori, con contenuti che spaziano tra vari generi e interessi, garantendo un'offerta completa e diversificata per tutta la serata.

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Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Comandante. Film - In onda alle 21:30. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Salvatore Todaro ( Pierfrancesco Favino ) comanda il sommergibile Cappellini della Regia Marina e applica metodi fuori dalle norma. Quando, nell'ottobre del 1940, mentre naviga in Atlantico in piena notte, viene bombardato da un mercantile belga, Todaro contrattacca il mercantile che viaggiava a luci spente e l'equipaggio nemico finisce in mare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stasera in TV — mercoledì 20 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Stasera in tv - mercoledì 6 maggio 2026 Sullo stesso argomento Stasera in TV — mercoledì 6 maggio 2026Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento,... Stasera in TV — mercoledì 13 maggio 2026Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento,... Cosa guarderete in TV stasera? Diamo un’occhiata ai primi nove canali e scegliamo dove fare zapping. Buona visione! #StaseraInTV #guidatv #tv #mercoledì #succedeanchenellemigliorifamiglie #marefuori6 #chilhavisto #realpolitik #laziointer #4ristor x.com Lady Gaga si presenta agli Emmy con la canzone originale di 'Mercoledì' The Dead Dance. reddit Stasera in TV — mercoledì 13 maggio 2026Guida alla prima serata: film, sport, documentari, approfondimenti e intrattenimento sui principali canali con orari e generi per scegliere cosa vedere in tv. quotidiano.net Guida tv mercoledì 13 maggio 2026, cosa vedere stasera in tvTutto quello che c'è da vedere in tv mercoledì 13 maggio 2026, i film, le serie tv, i programmi dei principali canali ... dituttounpop.it