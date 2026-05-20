Stasera in TV — mercoledì 20 maggio 2026

Da quotidiano.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera in televisione, mercoledì 20 maggio 2026, i principali canali italiani trasmettono una vasta gamma di programmi. Si va dai film e le serie TV alle trasmissioni di intrattenimento, passando per programmi di informazione e eventi sportivi. La programmazione offre diverse scelte per gli spettatori, con contenuti che spaziano tra vari generi e interessi, garantendo un'offerta completa e diversificata per tutta la serata.

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Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Comandante. Film - In onda alle 21:30. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Salvatore Todaro ( Pierfrancesco Favino ) comanda il sommergibile Cappellini della Regia Marina e applica metodi fuori dalle norma. Quando, nell'ottobre del 1940, mentre naviga in Atlantico in piena notte, viene bombardato da un mercantile belga, Todaro contrattacca il mercantile che viaggiava a luci spente e l'equipaggio nemico finisce in mare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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