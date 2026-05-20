Stasera alle 21 il confronto tra i candidati

Da lanazione.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera alle 21 si svolgerà un confronto pubblico tra i tre candidati a sindaco di Calci, incentrato su questioni legate all’economia e allo sviluppo del territorio. L’evento vedrà i candidati confrontarsi direttamente su vari aspetti che riguardano la crescita locale, senza interventi o interventi esterni previsti. La discussione sarà accessibile ai cittadini e si terrà in un luogo pubblico della città. È prevista la possibilità di ascoltare le loro proposte e idee per il futuro del Comune.

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Un confronto pubblico tra i tre candidati a sindaco di Calci sui temi dell’economia e dello sviluppo del territorio. L’appuntamento, organizzato da Confcommercio Pisa, è in programma stasera alle 21 all’auditorium della scuola media "Giunta Pisano" in piazza Piero Angela 1. A confrontarsi saranno la sindaca uscente e facente funzione Valentina Ricotta, candidata per "Centrosinistra per Calci" e già vicesindaca nell’amministrazione guidata da Massimiliano Ghimenti, Valter Mignani per "CalcInsieme" ed Elisa Maria Moracci per "Pro Calci". Al centro del dibattito i temi legati all’ economia locale e alle prospettive di sviluppo del comune della Certosa nei prossimi 5 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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