Stasera alle 21 il confronto tra i candidati

Stasera alle 21 si svolgerà un confronto pubblico tra i tre candidati a sindaco di Calci, incentrato su questioni legate all’economia e allo sviluppo del territorio. L’evento vedrà i candidati confrontarsi direttamente su vari aspetti che riguardano la crescita locale, senza interventi o interventi esterni previsti. La discussione sarà accessibile ai cittadini e si terrà in un luogo pubblico della città. È prevista la possibilità di ascoltare le loro proposte e idee per il futuro del Comune.

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