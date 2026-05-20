Lungo la strada che attraversa l’altipiano del Poro, si notano grandi aree di terreno ricoperte da macchie nere al posto di campi coltivati e pascoli verdi. Queste aree si estendono per diversi ettari, alterando il paesaggio abituale della zona. La presenza di queste macchie ha catturato l’attenzione dei passanti, che osservano un cambiamento evidente rispetto alla normale vegetazione dell’area. I motivi di questa trasformazione non sono ancora chiari e continuano ad essere oggetto di indagine.

Viaggiando sulla strada che percorre l’altipiano del Poro da un po’ di tempo invece di campi coltivati si vedono macchie nere che coprono ettari di terreno. Sono impianti fotovoltaici che deturpano uno dei paesaggi più suggestivi e feraci della Calabria. Si impone un impegno per la tutela della vocazione e dell’identità storica e culturale del territorio. Stanno assassinando l’anima del territorio del Poro. La sua storia millenaria, fatta di identità, di tradizioni, di attività agropastorali, di preziosa cultura contadina da un punto di vista enogastronomico, rischia di sparire. Invece di pascoli, di campi coltivati, di bionde spighe di grano che ondeggiano donando poesia e bellezza, adesso spiccano macchie nere (i nuovi buchi neri) di pannelli fotovoltaici. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Stanno oscurando l’anima del Poro: ettari di macchie nere al posto di feraci campi e ubertosi pascoli

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