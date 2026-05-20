Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto la richiesta di revoca dell’ammonimento nei confronti di un uomo coinvolto in un caso di stalking a Perugia. La vittima aveva chiesto l’annullamento, ma la decisione si basa su criteri specifici previsti dalla legge. Per modificare o revocare il provvedimento, devono essere soddisfatti due requisiti obbligatori, che non sono stati ritenuti presenti dalla giustizia amministrativa. La vicenda riguarda quindi un procedimento che resta in vigore in assenza di nuove condizioni.

? Domande chiave Perché la volontà della vittima non basta a revocare l'ammonimento? Quali sono i due requisiti obbligatori per cancellare il provvedimento? Come influisce la nuova legge 1682023 sui conflitti familiari? Cosa deve fare l'uomo per dimostrare il cambiamento comportamentale??? In Breve Legge 1682023 impone tre anni di decorso e percorsi di recupero obbligatori. L'avvocato Michele Bromuri ha assistito l'uomo nel ricorso contro la Questura. La decisione ignora le . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stalking a Perugia: il TAR nega la revoca dell’ammonimento all’uomo

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