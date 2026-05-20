Stadio Franchi la parola ai tifosi | Finalmente si è mosso qualcosa
I tifosi dello stadio Artemio Franchi hanno espresso soddisfazione dopo l’avvio dei lavori di riqualificazione dell’area della Curva San Domenico. Il progetto prevede interventi di sistemazione e miglioramento delle strutture già esistenti, con l’obiettivo di rendere l’ambiente più sicuro e funzionale. La notizia è stata comunicata ufficialmente in un incontro pubblico, durante il quale sono state presentate le prime fasi del piano e i principali interventi previsti nel cantiere.
Il progetto di riqualificazione dell’area della Curva San Domenico dello stadio Artemio Franchi incuriosisce i tifosi della Robur, reduci da dodici anni complicatissimi (dal primo fallimento, quello dell’Ac Siena nel luglio 2014) in cui sono susseguite proprietà incapaci di mettere mano alla situazione infrastrutturale. "Se l’amministrazione comunale intende migliorare uno stadio che manifesta segni di usura, si tratta di una mossa che fa ben sperare, anche se al momento parliamo di un’idea". Così Simone Bernini, presidente dell’associazione Millenovecentoquattro. "È comunque importante, perché la questione dello stadio non può che essere prioritaria, specie dopo il recente passato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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