Stadio Franchi la parola ai tifosi | Finalmente si è mosso qualcosa

I tifosi dello stadio Artemio Franchi hanno espresso soddisfazione dopo l’avvio dei lavori di riqualificazione dell’area della Curva San Domenico. Il progetto prevede interventi di sistemazione e miglioramento delle strutture già esistenti, con l’obiettivo di rendere l’ambiente più sicuro e funzionale. La notizia è stata comunicata ufficialmente in un incontro pubblico, durante il quale sono state presentate le prime fasi del piano e i principali interventi previsti nel cantiere.

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