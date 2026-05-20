Squallidi insulti a Chiara Ferragni dicono sia troppo rifatta | a Cannes è apparsa gonfia e irriconoscibile le foto
Durante il Festival di Cannes sono circolate numerose critiche rivolte a Chiara Ferragni, in particolare riguardo al suo aspetto fisico. Alcuni commentatori hanno definito il suo volto “gonfio” e “irriconoscibile”, commentando anche la sua apparenza “troppo rifatta”. Le immagini pubblicate sui social mostrano la influencer con un volto che non corrisponde a quello delle sue apparizioni precedenti, attirando un coro di commenti negativi e insulti. La vicenda ha suscitato reazioni sui social media, con utenti che hanno commentato il suo aspetto.
Dietro il glamour del Festival di Cannes, questa volta a far discutere non sono stati soltanto gli abiti o gli eventi mondani, ma anche la pioggia di commenti feroci indirizzati a Chiara Ferragni. L’influencer ed imprenditrice digitale è finita nuovamente nel mirino dei social e di alcuni siti di gossip, con accuse e giudizi pesanti sul suo aspetto fisico durante la passerella sul red carpet francese. Nonostante le polemiche, però, Chiara sembra aver scelto ancora una volta la strada del silenzio, concentrandosi invece sulla sua vita privata e sui nuovi equilibri sentimentali ritrovati. Insulti ignobili a Chiara Ferragni per il suo aspetto: il motivo vergognoso. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Chiara Ferragni prosciolta: in questo video di un anno fa già preannunciavo l'esito! Ecco perché...
Sullo stesso argomento
Chiara Ferragni e il pandoro gate: “Non ci sono elementi evidenti per assoluzione nel merito”. Cosa dicono le motivazioni della sentenzaMilano, 13 aprile 2026 – Pur ritenendo "la sussistenza di una pubblicità ingannevole", come aveva già indicato l'Agcom, e quindi la "natura decettiva...
Chiara Ferragni e Josè Hernandez al mare con i figli: le fotoChiara Ferragni e Jose Hernandez scelgono Forte dei Marmi per trascorrere un weekend di amore insieme ai figli dell'influencer.