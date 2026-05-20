Squallidi insulti a Chiara Ferragni dicono sia troppo rifatta | a Cannes è apparsa gonfia e irriconoscibile le foto

Durante il Festival di Cannes sono circolate numerose critiche rivolte a Chiara Ferragni, in particolare riguardo al suo aspetto fisico. Alcuni commentatori hanno definito il suo volto “gonfio” e “irriconoscibile”, commentando anche la sua apparenza “troppo rifatta”. Le immagini pubblicate sui social mostrano la influencer con un volto che non corrisponde a quello delle sue apparizioni precedenti, attirando un coro di commenti negativi e insulti. La vicenda ha suscitato reazioni sui social media, con utenti che hanno commentato il suo aspetto.

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