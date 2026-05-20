Spotify ha deciso di eliminare la classifica Viral 50 per evitare manipolazioni e ha inserito al suo posto la playlist Viral Hits, creata dai redattori sulla base di parametri di popolarità. La modifica riguarda le modalità di selezione delle canzoni, con un focus maggiore sulla curatela umana rispetto ai dati di viralità. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla piattaforma, che ha spiegato come questa scelta sia finalizzata a garantire una rappresentazione più autentica delle tendenze musicali.

Cambiamento importante per una delle piattaforme musicali più importanti, Spotify. Come riportato da Billboard che ha interpellato il portavoce dell’azienda: “Spotify ha deciso di ritirare le sue Viral Charts come parte di un impegno continuo a concentrarsi su funzionalità che rispecchino al meglio il modo in cui gli ascoltatori fruiscono oggi della musica. Gli utenti possono comunque continuare a scoprire i brani di tendenza attraverso le classifiche principali di Spotify e le playlist curate dalla redazione, tra cui la playlist Viral Hits”. Cosa accadrà? Spotify reindirizza ora i propri utenti verso le classifiche principali della piattaforma e verso la playlist “Viral Hits”, che conta oltre 8,3 milioni di follower. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spotify elimina la classifica Viral 50 per bloccare qualsiasi manipolazione: “Priorità alla playlist Viral Hits, selezionata dai redattori su parametri di popolarità”

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