Sport in tv oggi mercoledì 20 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, mercoledì 20 maggio, il palinsesto sportivo offre numerosi eventi in programma. Tra le competizioni in corso ci sono le tappe del Giro d’Italia, che continuano lungo il percorso previsto. Gli appassionati potranno seguire le gare in diretta televisiva oppure tramite le piattaforme di streaming online. Sono previsti anche altri incontri e partite di vari sport, con orari e dettagli specifici disponibili sui canali dedicati e sui siti ufficiali delle competizioni.
Oggi mercoledì 20 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Il Giro d’Italia prosegue con l’insidiosa undicesima tappa da Porcari a Chiavari (attenzione a diversi saliscendi e a un finale molto mosso), ma gli appassionati del grande ciclismo potranno seguire anche la Quattro Giorni di Dunkerque e il Giro di Albania. Gli amanti del grande tennis potranno invece seguire gli ottavi di finale dei tornei di Monaco, Ginevra, Strasburgo, Rabat: ci si avvicina a grandi passi al Roland Garros, di cui si disputano le qualificazioni. Ampio spazio agli Europei di karate, tiro con l’arco e IQFoil (vela), poi riflettori puntati sul sempre prestigioso... 🔗 Leggi su Oasport.it
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