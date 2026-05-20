Sport in tv oggi mercoledì 20 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, mercoledì 20 maggio, il palinsesto sportivo propone numerosi eventi trasmessi in tv e disponibili in streaming. Tra le principali competizioni in corso, il Giro d’Italia continua con una tappa che coinvolge diverse località lungo il percorso. Sono previste anche altre discipline, con partite di calcio, pallavolo e tennis che si svolgono nel corso della giornata. Gli orari di trasmissione e i dettagli su come seguire gli eventi in diretta sono riportati nei programmi di rete e sui servizi online dedicati.
Oggi mercoledì 20 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Il Giro d’Italia prosegue con l’insidiosa undicesima tappa da Porcari a Chiavari (attenzione a diversi saliscendi e a un finale molto mosso), ma gli appassionati del grande ciclismo potranno seguire anche la Quattro Giorni di Dunkerque e il Giro di Albania. Gli amanti del grande tennis potranno invece seguire gli ottavi di finale dei tornei di Monaco, Ginevra, Strasburgo, Rabat: ci si avvicina a grandi passi al Roland Garros, di cui si disputano le qualificazioni. Ampio spazio agli Europei di karate, tiro con l’arco e IQFoil (vela), poi riflettori puntati sul sempre prestigioso... 🔗 Leggi su Oasport.it
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