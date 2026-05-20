Spider-Noir sarà disponibile in due versioni! Ecco i due trailer ufficiali

Prime Video ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale di Spider-Noir, la serie che segna il debutto televisivo di Nicolas Cage nel ruolo principale. La produzione sarà disponibile in due versioni, e i due trailer mostrano alcuni dettagli delle ambientazioni e dei personaggi coinvolti. La serie si presenta come un progetto molto atteso dagli appassionati, che potranno seguire le avventure di questo personaggio inedito. La data di uscita ufficiale non è ancora stata comunicata.

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Prime Video ha?svelato?un nuovo trailer ufficiale di? Spider-Noir, l’attesissima?serie?con Nicolas Cage nel suo primo ruolo da protagonista in?una serie tv. Prodotta da Sony Pictures Television per Prime Video, la serie?arriverà a livello globale su Prime Video dal 27 maggio, in oltre 240 paesi e territori nel mondo. Spider-Noir sarà disponibile in streaming in due modalità: “Autentico Bianco e Nero” e “True-Hue?Full Color”?consentendo al pubblico di scegliere se guardare gli episodi in bianco e nero o a colori. Spider-Noir?è una serie live-action basata sul fumetto Marvel “Spider-Man Noir”. Spider-Noir? racconta la storia di Ben Reilly... 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Spider-Noir sarà disponibile in due versioni! Ecco i due trailer ufficiali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Spider-Noir - Official True-Hue Full Color Final Trailer (2026) Nicolas Cage, Li Jun Li Sullo stesso argomento Spider-Noir: il final trailer mostra le due versioni della serie con Nicolas CageIl nuovo show live-action ispirato ai fumetti targati Marvel debutterà in streaming su Prime Video a partire dal 27 maggio. Disponibile il trailer ufficiale di Spider-Noir!Prime Video ha svelato il trailer ufficiale di Spider-Noir, la nuova attesissima serie con Nicolas Cage nel suo primo ruolo da protagonista in una... #PrimeVideo ha svelato un nuovo trailer di #SpiderNoir, l'attesissima serie con Nicolas Cage, che debutterà il #27maggio e sarà disponibile in streaming in due modalità, Autentico Bianco e Nero e True-Hue Full Color. youtu.be/yR-nxg0nkuA?si… youtu.be/ x.com Spider-Noir, Nicolas Cage torna eroe nella New York in ombra: il trailer finale svela il segreto della doppia versione su Prime VideoIl trailer finale della serie Spider-Noir, con Nicolas Cage, mostra le due versioni della serie in arrivo su Prime Video il 27 maggio in oltre 240 paesi. libero.it Il trailer finale di Spider-Noir presenta la serie con Nicolas CagePrime Video ha pubblicato il trailer finale in italiano di Spider-Noir, la nuova serie televisiva Marvel con protagonista Nicolas Cage. multiplayer.it Niente Spider-Man 2099 per una stagione del 2099? reddit