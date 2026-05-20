Spider-Noir sarà disponibile in due versioni! Ecco i due trailer ufficiali

Da nerdpool.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prime Video ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale di Spider-Noir, la serie che segna il debutto televisivo di Nicolas Cage nel ruolo principale. La produzione sarà disponibile in due versioni, e i due trailer mostrano alcuni dettagli delle ambientazioni e dei personaggi coinvolti. La serie si presenta come un progetto molto atteso dagli appassionati, che potranno seguire le avventure di questo personaggio inedito. La data di uscita ufficiale non è ancora stata comunicata.

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Prime Video ha?svelato?un nuovo trailer ufficiale di? Spider-Noir, l’attesissima?serie?con Nicolas Cage nel suo primo ruolo da protagonista in?una serie tv. Prodotta da Sony Pictures Television per Prime Video, la serie?arriverà a livello globale su Prime Video dal 27 maggio, in oltre 240 paesi e territori nel mondo.   Spider-Noir  sarà disponibile in streaming in due modalità: “Autentico Bianco e Nero” e “True-Hue?Full Color”?consentendo al pubblico di scegliere se guardare gli episodi in bianco e nero o a colori.  Spider-Noir?è una serie live-action basata sul fumetto Marvel “Spider-Man Noir”. Spider-Noir? racconta la storia di Ben Reilly... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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