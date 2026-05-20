Durante un'intervista condotta tramite Zoom, un attore irlandese, noto per il suo ruolo in una serie di Prime Video, ha condiviso le sue riflessioni sui personaggi che interpreta e sui valori che li accompagnano. Ha parlato del suo affetto per New York, della distinzione tra eroi e villain e ha espresso il suo punto di vista sul potere della compassione, definendola come un vero superpotere. La conversazione ha toccato temi legati alla rappresentazione dei personaggi e alle emozioni che trasmettono.

L'amore per New York, gli eroi (quelli veri) e poi il fascino dei villain: il nostro incontro via Zoom con il grande attore irlandese, co-protagonista della serie Prime Video. Sorridente e amichevole, dall'altra parte della finestra di Zoom compare Brendan Gleeson. L'attore è tra i protagonisti di Spider-Noir, serie ambiziosa e molto attesa sviluppata da Oren Uziel per Prime Video (dal 27 maggio) e basata sul personaggio Marvel. Nello show interpreta Silvermane, spietato boss legato al passato del protagonista, Ben Reilly (con il volto di Nicolas Cage). Gleeson, nel corso della nostra video-intervista, ha parlato del significato dell'eroismo, del fascino dei personaggi oscuri e del suo rapporto con New York, città centrale nell'estetica della serie, che riprende i noir degli anni '30. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Noir, intervista a Brendan Gleeson: “Il vero superpotere è la compassione”

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