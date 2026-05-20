Spider-Noir intervista a Brendan Gleeson | Il vero superpotere è la compassione

Da movieplayer.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'intervista condotta tramite Zoom, un attore irlandese, noto per il suo ruolo in una serie di Prime Video, ha condiviso le sue riflessioni sui personaggi che interpreta e sui valori che li accompagnano. Ha parlato del suo affetto per New York, della distinzione tra eroi e villain e ha espresso il suo punto di vista sul potere della compassione, definendola come un vero superpotere. La conversazione ha toccato temi legati alla rappresentazione dei personaggi e alle emozioni che trasmettono.

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L'amore per New York, gli eroi (quelli veri) e poi il fascino dei villain: il nostro incontro via Zoom con il grande attore irlandese, co-protagonista della serie Prime Video. Sorridente e amichevole, dall'altra parte della finestra di Zoom compare Brendan Gleeson. L'attore è tra i protagonisti di Spider-Noir, serie ambiziosa e molto attesa sviluppata da Oren Uziel per Prime Video (dal 27 maggio) e basata sul personaggio Marvel. Nello show interpreta Silvermane, spietato boss legato al passato del protagonista, Ben Reilly (con il volto di Nicolas Cage). Gleeson, nel corso della nostra video-intervista, ha parlato del significato dell'eroismo, del fascino dei personaggi oscuri e del suo rapporto con New York, città centrale nell'estetica della serie, che riprende i noir degli anni '30. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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