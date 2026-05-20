Spezia meteo instabile a metà giornata | nuvole senza pioggia
Nelle ore centrali della giornata, il cielo di Spezia si presenta con nuvole diffuse che coprono buona parte del cielo, senza tuttavia portare pioggia. La situazione meteorologica rimane caratterizzata da un’instabilità che interessa la zona, con un passaggio improvviso delle nubi che si manifesta nelle piazze cittadine. Le condizioni del tempo sono soggette a variazioni nel corso del pomeriggio, con il clima che rimane complessivamente nuvoloso e senza precipitazioni significative.
? Domande chiave Come cambierà il cielo nelle ore centrali della giornata?. Chi dovrà gestire l'improvviso passaggio delle nubi nelle piazze?. Quando tornerà il sole dopo la parentesi grigia di mezzogiorno?. Quale vento cambierà il clima durante la serata?.? In Breve Temperature tra 15 gradi minimi e 26 gradi massimi per mercoledì 20 maggio.. Venti da sud con rotazione verso la Tramontana in serata.. Impatto sulle attività commerciali all'aperto e mercati locali di Città della Spezia.. Mercoledì 20 maggio 2026, a Città della Spezia, il cielo cambierà volto con una rapida evoluzione delle nuvole che interesserà la città proprio verso metà giornata. 🔗 Leggi su Ameve.eu
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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