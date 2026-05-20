Al Senato, una mozione firmata dai capigruppo ha generato tensioni all’interno del Governo, creando divergenze tra le forze politiche. La questione riguarda la spesa per la NATO e la posizione assunta dai rappresentanti parlamentari, che hanno deciso di mettere in discussione l’accordo con l’amministrazione statunitense. Nonostante il ritiro di alcune parti dell’intesa, alcuni capigruppo hanno comunque firmato la mozione, sollevando interrogativi su le motivazioni dietro questa scelta e sulle ripercussioni future per il Governo.

? Domande chiave Chi ha spinto per firmare la mozione nonostante il ritiro?. Perché i capigruppo hanno messo in discussione l'accordo con Trump?. Come influirà la spesa militare sul bilancio per la crisi energetica?. Quali conseguenze avrà questo disallineamento sulla tenuta del Governo?.? In Breve Malan e Craxi firmano la mozione per rivedere il 5 per cento del PIL.. La spesa militare pesa sul bilancio per la crisi energetica e il Patto Stabilità.. L'accordo precedente con Trump impatta la gestione delle risorse pubbliche nazionali.. Il calo del consenso verso Trump influenza le strategie elettorali del centrodestra..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spesa NATO: la mozione dei capigruppi al Senato crea crepe nel Governo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Senato, via libera alla mozione della maggioranza sull’energia: sparisce il riferimento al 5% delle spese NatoL’Aula del Senato ha approvato la mozione della maggioranza sulla sicurezza energetica con 75 voti favorevoli, 58 contrari e nessun astenuto.

Dietrofront in Senato: Cdx presenta e poi ritira mozione per rivedere spese NatoIl centrodestra presenta e poi ritira una mozione in Senato per rivedere al ribasso le spese militari Nato.

Gli si è ristretto il riarmo di Giacomo Salvini - Il Fatto Quotidiano Retromarcia. La mozione dei capigruppo: Rivedere l’impegno del 5% con la Nato. La furia di Meloni e del ministro FdI che fanno saltare il testo. Accuse a Carroccio e FI. Scambio sull’agricoltura x.com

Spesa Nato, cosa è sucesso? L'ira di Crosetto, l'ordine di Meloni e la caccia alla manina. Così il governo ha riscritto la mozioneSono passate da poco le nove del mattino quando gli occhi di Guido Crosetto si posano sulla mozione del centrodestra al Senato che chiede di rivedere gli impegni con la Nato per far fronte al ... ilmessaggero.it

Spesa per la Difesa, il Governo frena sul 5% della Nato: Obiettivo irrealisticoIl Governo vuole rivedere il target Nato del 5% del Pil per la difesa e chiede all’Ue più flessibilità su energia e bollette verso il 2027 ... quifinanza.it