Spello il genere tra Roma e oggi | convegno nella Villa dei Mosaici
A Spello si è tenuto un convegno presso la Villa dei Mosaici dedicato al tema del genere, analizzando il rapporto tra i reperti romani e la percezione dei ruoli femminili nel corso dei secoli. Sono stati discussi i modi in cui gli oggetti archeologici influenzano l’interpretazione storica delle differenze di genere e sono stati affrontati i pregiudizi antichi che ancora contribuiscono ai divari di genere nel presente. L’evento ha coinvolto studiosi provenienti da diverse aree di ricerca.
? Domande chiave Come influenzano i reperti romani la nostra visione dei ruoli femminili? Quali pregiudizi antichi alimentano ancora oggi i gap di genere? Chi guiderà la visita tra i mosaici della residenza imperiale? Perché il caso Tangentopoli è collegato alla storia delle donne??? In Breve Mattina dedicata a Rita Lizzi e Giacomo Baldassarini con visita guidata femminile. Pomeriggio con Susan Harbage Page, Giuseppina Bonerba e Claudia Mantovani. Partecipazione di Moreno Landrini, Francesca Val . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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