Spello il genere tra Roma e oggi | convegno nella Villa dei Mosaici

A Spello si è tenuto un convegno presso la Villa dei Mosaici dedicato al tema del genere, analizzando il rapporto tra i reperti romani e la percezione dei ruoli femminili nel corso dei secoli. Sono stati discussi i modi in cui gli oggetti archeologici influenzano l’interpretazione storica delle differenze di genere e sono stati affrontati i pregiudizi antichi che ancora contribuiscono ai divari di genere nel presente. L’evento ha coinvolto studiosi provenienti da diverse aree di ricerca.

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