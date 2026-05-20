Spello il genere tra Roma e oggi | convegno nella Villa dei Mosaici

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Spello si è tenuto un convegno presso la Villa dei Mosaici dedicato al tema del genere, analizzando il rapporto tra i reperti romani e la percezione dei ruoli femminili nel corso dei secoli. Sono stati discussi i modi in cui gli oggetti archeologici influenzano l’interpretazione storica delle differenze di genere e sono stati affrontati i pregiudizi antichi che ancora contribuiscono ai divari di genere nel presente. L’evento ha coinvolto studiosi provenienti da diverse aree di ricerca.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave Come influenzano i reperti romani la nostra visione dei ruoli femminili? Quali pregiudizi antichi alimentano ancora oggi i gap di genere? Chi guiderà la visita tra i mosaici della residenza imperiale? Perché il caso Tangentopoli è collegato alla storia delle donne??? In Breve Mattina dedicata a Rita Lizzi e Giacomo Baldassarini con visita guidata femminile. Pomeriggio con Susan Harbage Page, Giuseppina Bonerba e Claudia Mantovani. Partecipazione di Moreno Landrini, Francesca Val . 🔗 Leggi su Ameve.eu

spello il genere tra roma e oggi convegno nella villa dei mosaici
© Ameve.eu - Spello, il genere tra Roma e oggi: convegno nella Villa dei Mosaici
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Varese: convegno contro la violenza di genere a Villa RecalcatiUna mattinata dedicata al contrasto della violenza di genere si terrà mercoledì 11 marzo presso Villa Recalcati a Varese, con un convegno intitolato...

Roma. Convegno “Donne nelle Forze Armate: differenze di genere, tutela dei diritti e strumenti di giustizia”di Paolo Fedele * Lunedì 11 maggio dalle ore 15 presso il Senato della Repubblica Sala Zuccari si svolgerà il convegno “Donne nelle Forze Armate:...

Da Perugia a Spello. Tra proiezioni e approfondimenti. Ecco dove andareTante proposte per il cinema all’aperto anche in Umbria, fra proiezioni, incontri e approfondimenti sotto le stelle. A Perugia nel cosiddetto ’Borgo Bello’ (Borgo XX Giugno), a pochi passi dalla ... quotidiano.net

Spello, tornano le Infiorate: un weekend tra arte, fede e fioriSpello, 13 giu. (askanews) – Nel cuore dell’Umbria, Spello si prepara a vivere l’atteso fine settimana delle Infiorate artistiche del Corpus Domini, in programma il 21 e il 22 giugno, che ... iodonna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web