Speciali riconoscimenti per azienda di Terni | Premiato il lavoro svolto con passione ricerca e attenzione alla qualità
Di recente, l’azienda di Terni Liquorificio Vallenera ha ricevuto due riconoscimenti distinti, durante l’evento World Liqueur Awards 2026, dedicato alle imprese di settore. La premiazione ha riconosciuto il lavoro svolto dall’azienda, che si distingue per passione, ricerca e attenzione alla qualità dei prodotti. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi e ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del settore. I premi confermano la posizione di rilievo dell’azienda nel panorama internazionale delle bevande alcoliche.
Due importanti quanto distinti riconoscimenti per l’azienda ternana Liquorificio Vallenera. Nei giorni scorsi, infatti, si è svolto l’evento World Liqueur Awards 2026 che ha premiato le imprese leader nel settore. A tal proposito, l’Amaro Vallenera è stato premiato come Country Winner Italy –. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Premiati a Perugia i vincitori dellErcole Olivario 2024
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Storica attività di Terni: “Onestà, correttezza, sincerità, rapporto schietto con il pubblico”. Gli speciali riconoscimenti
Tumori rari, premiato il lavoro di ricerca oncologica dell’Asl Toscana centroPrato, 15 aprile 2026 – Un importante riconoscimento nazionale premia il lavoro di ricerca oncologica condotto dall’Asl Toscana centro.
Costa d'Amalfi TV. . Successo per Cantine Apicella a 100 Best Italian Rosé, protagoniste anche Tenuta San Francesco e Azienda Reale Potete scriverci alla nostra email: [email protected] o sui nostri social IG,FB e TT. Una produzione di: Amalfi Coa - Facebook facebook
Ho bisogno di consigli: la mia azienda sta considerando di fare un LCA internamente (attraverso di me), ma non ho esperienza. reddit
ACEA ottiene il riconoscimento di Marchio Storico di Interesse NazionaleROMA (ITALPRESS) – ACEA ha ottenuto l’iscrizione nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, un ... iltempo.it
Imprenditoria femminile Centro-Sud, riconoscimenti a 30 aziendeStella Stefanelli, manager di Lab. Instruments srl di Castellana Grotte (Bari) e Azzurra Morelli, ceo Pellemoda di Empoli sono le vincitrici, rispettivamente, del premio 'Mela d'oro piccola impresa' e ... ansa.it