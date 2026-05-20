Speciali riconoscimenti per azienda di Terni | Premiato il lavoro svolto con passione ricerca e attenzione alla qualità

Di recente, l’azienda di Terni Liquorificio Vallenera ha ricevuto due riconoscimenti distinti, durante l’evento World Liqueur Awards 2026, dedicato alle imprese di settore. La premiazione ha riconosciuto il lavoro svolto dall’azienda, che si distingue per passione, ricerca e attenzione alla qualità dei prodotti. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi e ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del settore. I premi confermano la posizione di rilievo dell’azienda nel panorama internazionale delle bevande alcoliche.

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