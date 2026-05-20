Spaventoso incidente auto si ribalta | coppia estratta dalle lamiere

Da bresciatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente grave si è verificato lungo una strada di montagna, quando un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro una parete rocciosa. L’auto si è poi ribaltata su un fianco, bloccando all’interno una coppia di coniugi. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per estrarre le persone rimaste intrappolate nelle lamiere e prestare le prime cure sul luogo dell’incidente. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

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L’improvvisa sbandata, l’auto che urta la parete rocciosa a bordo carreggiata e poi si ribalta. All’interno due coniugi, rimasti intrappolati nell’abitacolo. Lo spaventoso incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 19 maggio, a Tremosine sul Garda, lungo la Strada della Forra.L’allarme. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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