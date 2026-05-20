Nella giornata di ieri, all’interno di un centro islamico di San Diego, si è verificata una sparatoria che ha causato la morte di tre persone. L’episodio si è verificato mentre alcuni fedeli si trovavano a pregare. L’Unione delle Comunità Islamiche Italia (UCOII) ha condannato l’accaduto, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze. La polizia sta indagando per chiarire le responsabilità e le modalità dell’evento. La comunità locale si trova ad affrontare le conseguenze di quanto accaduto.

Ieri tre morti, domani chissà. Anche l’ Unione delle Comunità Islamiche Italia (UCOII) esprime il suo cordoglio e condanna per le tre vittime a seguito della sparatoria contro l’Islamic Center of San Diego (California), la più grande moschea della contea, dov’erano radunati in preghiera i fedeli per la Festa del Sacrificio (Ei del Adha). La polizia ha precisato come l’intervento di una delle vittime, la guardia di sicurezza della struttura Amin Abdullah, abbia consentito l’evacuazione dei bambini della Al Rashid School, salvando numerose vite. Nella sua nota l’Ucoii condanna con fermezza ogni forma di violenza e ogni atto terroristico. ovunque sia commesso e chiunque ne sia la vittima. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - Sparatoria e tre vittime mentre pregavano all’Islamic Center di San Diego in California. L’Ucoii condanna ogni violenza

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