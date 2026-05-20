Spalletti via dalla Juve? La rivelazione | Se avete anche solo un dubbio su di me non preoccupatevi dei due anni di contratto

In un’intervista, l’allenatore ha affermato che, se ci sono dubbi sulla sua permanenza, non è necessario preoccuparsi dei due anni di contratto firmati. Ha rivolto un messaggio diretto alla proprietà, lasciando intendere che la decisione di restare o lasciare potrebbe dipendere da valutazioni sul progetto per la prossima stagione. La dichiarazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, che seguono con attenzione le future mosse del tecnico e della società.

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di Luca Fioretti Spalletti via dalla Juve? Il tecnico lancia un messaggio alla proprietà riguardo alla sua permanenza in caso di dubbi sul progetto per la prossima annata. Il momento della Juventus è particolarmente delicato e le riflessioni non si limitano soltanto alla rosa dei calciatori, ma coinvolgono inevitabilmente anche la guida tecnica. Dopo i recenti scivoloni che hanno compromesso la stagione della Vecchia Signora, il futuro di Spalletti appare improvvisamente in bilico. Secondo una ricostruzione esclusiva pubblicata sulle pagine di Tuttosport, il mister avrebbe maturato un pensiero molto lucido sulla situazione attuale e sui colloqui imminenti con i vertici societari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti via dalla Juve? La rivelazione: «Se avete anche solo un dubbio su di me non preoccupatevi dei due anni di contratto» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LUCIANO SPALLETTIs emotional speech to the team after renewing his contract with Juventus Sullo stesso argomento Probabili formazioni Juve Fiorentina: le ultime sulle scelte di Spalletti. C’è un solo dubbioVlahovic, il giocatore ha comunicato una cosa alla Juventus: il punto sul serbo e cosa succederà nei prossimi giorni – VIDEO Alisson, contatti fra il... Probabili formazioni Milan Juve: idee chiare per Spalletti. Un solo dubbioSorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino. Spalletti via dalla Juventus? Chiellini non esclude il clamoroso addioGiorgio Chiellini, dirigente della Juventus, non ha escluso categoricamente l'addio di Spalletti prestando il fianco a voci di mercato nonostante il rinnovo. areanapoli.it ? #Comolli rischia, Spalletti incontra Elkann, i giocatori vanno via: Juve sotto accusa x.com Spalletti ha deciso il suo futuro e scuote la Juve: a Elkann chiede una cosaL'allenatore di Certaldo va avanti e punta il derby con il Torino: resta però un passaggio necessario per il futuro ... corrieredellosport.it La Juventus e l'Atletico Madrid sono in TRATTATIVE AVANZATE per Nico Gonzalez. Un accordo è vicino intorno ai 27-28 milioni di euro, bonus inclusi, rispetto ai 32 milioni di euro iniziali | Matteo Moretto via YouTube reddit