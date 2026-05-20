Spaccio e consumo di droga chiuso per 7 giorni un locale in strada Garibaldi

La Polizia di Stato ha disposto la sospensione di un locale in strada Garibaldi per sette giorni. Il provvedimento è stato firmato dal Questore della Provincia di Parma ed è stato notificato nei confronti di un esercizio pubblico. La decisione deriva da attività di controllo legate allo spaccio e al consumo di droga svolte all’interno dell’attività. La chiusura temporanea si è resa necessaria per un’indagine in corso su tali comportamenti.

La Polizia di Stato ha notificato il provvedimento di sospensione per sette giorni disposto dal Questore della Provincia di Parma, nei confronti di un esercizio pubblico in strada Garibaldi.Il provvedimento è stato adottato sulla base di controlli effettuati dall’Arma dei Carabinieri, che avevano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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