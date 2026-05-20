Sos Autismo lancia un’importante campagna di sensibilizzazione incentrata sullo screening precoce
In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, l’associazione di genitori Sos Autismo ha avviato una campagna di sensibilizzazione dedicata allo screening precoce dei bambini. La iniziativa si concentra sull’utilizzo del test M-Chat, uno strumento di valutazione chiamato anche Modified Checklist for Autism in Italiano. La campagna mira a informare le famiglie sull’importanza di individuare tempestivamente eventuali segnali di autismo, promuovendo un intervento più rapido e mirato.
L’associazione di genitori Sos Autismo, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo (2 aprile), ha lanciato un importante messaggio dando via a una campagna di sensibilizzazione incentrata sullo screening precoce attraverso il test M-Chat (Modified Checklist for Autism. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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