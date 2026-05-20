Sorpreso davanti a un locale nonostante il Daspo urbano | 21enne denunciato

Da agrigentonotizie.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 21 anni è stato denunciato dai carabinieri alla Procura della Repubblica per aver varcato i limiti imposti dal Daspo urbano. Nonostante le restrizioni, si trovava davanti a un locale pubblico e le forze dell'ordine sono intervenute per accertare la sua presenza. La denuncia è arrivata in seguito a un controllo effettuato nel corso di un servizio di vigilanza nel centro della città. Il giovane non ha rispettato il divieto di accesso ai locali pubblici previsto dal provvedimento.

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Un ventunenne di Licata è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri alla Procura della Repubblica per inosservanza del divieto di accesso ai locali pubblici. Il giovane, recentemente coinvolto in un’inchiesta antidroga, era sottoposto a Daspo urbano che gli vietava di frequentare le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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