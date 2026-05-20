Sorpreso davanti a un locale nonostante il Daspo urbano | 21enne denunciato
Un ragazzo di 21 anni è stato denunciato dai carabinieri alla Procura della Repubblica per aver varcato i limiti imposti dal Daspo urbano. Nonostante le restrizioni, si trovava davanti a un locale pubblico e le forze dell'ordine sono intervenute per accertare la sua presenza. La denuncia è arrivata in seguito a un controllo effettuato nel corso di un servizio di vigilanza nel centro della città. Il giovane non ha rispettato il divieto di accesso ai locali pubblici previsto dal provvedimento.
Un ventunenne di Licata è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri alla Procura della Repubblica per inosservanza del divieto di accesso ai locali pubblici. Il giovane, recentemente coinvolto in un’inchiesta antidroga, era sottoposto a Daspo urbano che gli vietava di frequentare le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Coinvolto in un litigio dentro un locale: scatta il Daspo urbano per un 26enne
Leggi anche: Rissa fuori da un locale a Fiuggi, scatta il Daspo urbano per tre persone
La Polizia di Stato di Gallarate ha arrestato un uomo, sorpreso in un posteggio davanti a un supermercato di Magnago. A bordo di un Suv mai restituito a un autonoleggio, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, nascondeva numerosi dosi di cocaina e hashish. I facebook
Ieri sera hanno diffuso una notizia falsa sulla salute di Adriano Celentano, era giá accaduto piú volte. Claudia #Mori ha smentito davanti a una tazza di tè insieme. A chi augura la sfortuna ricordo la nobiltá di #Celentano, quando in tv a sorpresa si prese cura d x.com
Sto riconoscendo un modello spaventoso che si ripete proprio davanti ai nostri occhi. reddit
Sorpreso a rubare in un’auto. Si denuda davanti ai passantiSorpreso a rovistare all’interno di un’auto in sosta, ha reagito abbassandosi i pantaloni. E mostrandosi, senza veli né alcun ... lanazione.it
Spaccia davanti a un ragazzo. Sorpreso in auto e catturato. Nei guai anche il minorenneFermato tra il casello A1 e Foiano, gli trovano a bordo coca e denaro. Blitz a casa. Nell’abitazione spunta fuori un bilancino. Il giovane segnalato alla prefettura. msn.com