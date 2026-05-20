Sorpreso davanti a un locale nonostante il Daspo urbano | 21enne denunciato

Un ragazzo di 21 anni è stato denunciato dai carabinieri alla Procura della Repubblica per aver varcato i limiti imposti dal Daspo urbano. Nonostante le restrizioni, si trovava davanti a un locale pubblico e le forze dell'ordine sono intervenute per accertare la sua presenza. La denuncia è arrivata in seguito a un controllo effettuato nel corso di un servizio di vigilanza nel centro della città. Il giovane non ha rispettato il divieto di accesso ai locali pubblici previsto dal provvedimento.

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