Sorpreso a cedere hashish | la polizia arresta un uomo indiziato per spaccio
La Squadra Mobile della Questura di Ferrara ha arrestato un uomo durante un’operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti. L’individuo è stato sorpreso mentre cedeva hashish a una persona. L’intervento si è svolto nell’ambito di attività mirate a contrastare lo spaccio di droga in città. L’uomo è stato fermato e condotto in caserma, dove si sono svolti ulteriori accertamenti. L’operazione fa parte di una serie di interventi di polizia finalizzati a contenere il fenomeno dello spaccio.
La Squadra Mobile della Questura di Ferrara, nell'ambito dell’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ha portato a termine un’operazione di polizia giudiziaria che ha condotto all'arresto di un uomo, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di tali. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Hashish nella macchina: arrestato corriere
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