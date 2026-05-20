Sorpreso a cedere hashish | la polizia arresta un uomo indiziato per spaccio

La Squadra Mobile della Questura di Ferrara ha arrestato un uomo durante un’operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti. L’individuo è stato sorpreso mentre cedeva hashish a una persona. L’intervento si è svolto nell’ambito di attività mirate a contrastare lo spaccio di droga in città. L’uomo è stato fermato e condotto in caserma, dove si sono svolti ulteriori accertamenti. L’operazione fa parte di una serie di interventi di polizia finalizzati a contenere il fenomeno dello spaccio.

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La Squadra Mobile della Questura di Ferrara, nell'ambito dell’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ha portato a termine un’operazione di polizia giudiziaria che ha condotto all'arresto di un uomo, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di tali. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hashish nella macchina: arrestato corriere Sullo stesso argomento Napoli Maddalena, sorpreso a cedere droga: arrestato 38enne dalla PoliziaBlitz della Polizia di Stato in vico VII Duchesca: hashish, marijuana e contanti addosso allo spacciatore Il controllo nel centro storico Nella... Furti su auto: la Polizia Locale arresta un uomo in flagranzaNei giorni scorsi la Polizia Locale di Parma ha arrestato un uomo sorpreso in flagranza di reato per furto aggravato. Sorpreso a cedere hashish: condannato ad un anno e sei mesi il quarantaduenneBAIANO- Un anno e sei mesi di reclusione ed obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Questa la condanna concordata davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino dalla difesa del q ... irpinianews.it Baiano, sorpreso a cedere hashish nascosto nella cialda del caffè: arrestatoBAIANO- Continua incessante l’azione di prevenzione e repressione nel contrasto alle attività illecite legate all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Cara ... irpinianews.it