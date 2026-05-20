La sorella di Salim El Koudri ha recentemente preso posizione in pubblico, dichiarando di essere italiana, e più precisamente modenese, in risposta all’attacco verificatosi nel centro di Modena. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito sulle origini familiari e sui temi dell’integrazione, suscitando reazioni e polemiche. La discussione riguarda anche le identità culturali e nazionali, con la donna che ha voluto chiarire il proprio senso di appartenenza in un momento di tensione pubblica.

«Io sono italiana, anzi io sono modenese». È questa la dichiarazione con cui la sorella di Salim El Koudri è intervenuta pubblicamente dopo l’attacco avvenuto nel centro di Modena, prendendo posizione nel dibattito sulle origini della famiglia e sui temi legati all’integrazione. La donna si è definita femminista, ha riferito di non portare il velo e ha spiegato di sentirsi pienamente italiana. «Noi non siamo immigrati da integrare», ha aggiunto, secondo quanto riportato. Attacco a Modena: la vicenda di Salim El Koudri. La storia di Salim El Koudri è al centro dell’attenzione dopo l’arresto seguito all’attacco in città. Nelle ore successive, le dichiarazioni dei familiari e degli avvocati hanno contribuito a delineare un quadro che unisce aspetti personali, sanitari e giudiziari. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Sono italiana e femminista!”. La sorella di Salim esplode: è polemica

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