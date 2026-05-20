Tra pochi giorni, 56.469 cittadini di Imola sono chiamati alle urne per le elezioni. Il Comune ha diffuso nel pomeriggio di ieri i numeri ufficiali relativi agli aventi diritto e ha specificato le modalità con cui si svolgerà la consultazione elettorale. La comunicazione fornisce dettagli sul numero di elettori e sulle procedure adottate, offrendo un quadro chiaro delle operazioni che interesseranno la due giorni di votazioni. La data si avvicina e la città si prepara alle operazioni di scrutinio.

Ecco tutti i numeri della due giorni elettorale ormai alle viste. Li ha diffusi il Comune nel pomeriggio di ieri, precisando le modalità con le quali si voterà. Le cifre, anzitutto. I cittadini del Comune di Imola chiamati al voto sono 56.469. I neo maggiorenni al primo voto sono in totale 256. Voteranno inoltre 201 cittadini comunitari iscritti nelle liste elettorali. Per le elezioni del nuovo sindaco e del Consiglio comunale di Imola sarà dunque possibile votare: domenica 24 maggio 2026 dalle 7 alle 23 e lunedì 25 dalle 7 alle 15. Gli elettori che si troveranno nel seggio alla scadenza degli orari stabiliti saranno ammessi a votare nell’ordine in cui si sono presentati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sono chiamati a votare 56.469 imolesi

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