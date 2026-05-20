Sondrio finisce l’incubo | ritrovata Teresina dopo 40 giorni di ricerca

Dopo quarantuno giorni di ricerche, la cagnolina è stata ritrovata sana e salva in un'area boschiva. La sua scomparsa aveva coinvolto numerosi volontari e forze dell'ordine, che avevano portato avanti un'ampia attività di ricerca in varie zone della regione. La piccola era scomparsa dal suo territorio di abituale e nessuno aveva notato i primi segnali della sua presenza tra gli alberi. La scoperta è arrivata grazie a un intervento che ha portato alla localizzazione definitiva dell'animale.

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? Punti chiave Come ha fatto a sopravvivere per un mese tra i boschi?. Dove si è nascosta la cagnolina durante tutta la ricerca?. Chi ha permesso alla piccola di trovare cibo nel bosco?. Come sono riusciti a riavvicinarla dopo l'isolamento prolungato?.? In Breve Scomparsa avvenuta domenica di Pasqua per una porta lasciata aperta in centro.. Avvistamenti diffusi tra via Samaden, Poggiridenti, Moncucco e zona viale dello Stadio.. Ritrovamento avvenuto il 25 aprile nella boscaglia sotto la chiesa di San Bartolomeo.. Intervento della Polizia provinciale per gestire l'animale reso timoroso dal bosco.. Dopo quarantanta giorni di ricerche incessanti tra i vicoli di Sondrio, la piccola Teresina è finalmente tornata nelle mani dei suoi proprietari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sondrio, finisce l’incubo: ritrovata Teresina dopo 40 giorni di ricerca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dossobuono, finisce l’incubo: ritrovata la 30enne sparita a PasquaLa trentenne di Dossobuono, scomparsa nel corso della festività pasquale, è stata finalmente individuata dopo una lunga attesa. Sondrio, smarrita a Pasqua la cagnolina Teresina: appello per ritrovarlaSi sono perse le tracce di Teresina, una cagnolina meticcia di piccola taglia scomparsa nel giorno di Pasqua dalla zona centro di Sondrio.