Sondrio | domani aprono le iscrizioni ai centri estivi comunali
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Triangia per il gruppo primaria, Sondrio città per il gruppo infanzia, sette turni tra luglio e agosto, oltre 800 posti disponibili: i Centri estivi comunali "Formidabile avventura - Missione 2026" coinvolgeranno bambini dai 3 agli 11 anni. Sono promossi dal Comune di Sondrio con Forme Impresa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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