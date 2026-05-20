Sondrio | domani aprono le iscrizioni ai centri estivi comunali

Triangia per il gruppo primaria, Sondrio città per il gruppo infanzia, sette turni tra luglio e agosto, oltre 800 posti disponibili: i Centri estivi comunali "Formidabile avventura - Missione 2026" coinvolgeranno bambini dai 3 agli 11 anni. Sono promossi dal Comune di Sondrio con Forme Impresa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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