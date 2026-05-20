Dodicesima edizione per "Sòna sòna campanella" uno dei progetti-pilota del Comitato Amici del Palio. La mostra, dove sono protagonisti i piccoli delle scuole senesi, si inaugura nel Cortile del Podestà venerdì 22 alle ore 10,30 e sarà aperta fino a domenica 24 maggio. Coinvolte 85 classi (circa 1300 bambini) di ben 15 scuole di tutta la provincia (Siena, Chiusdino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, San Rocco, Sovicille e che vedrà la sua conclusione con questa meravigliosa esposizione dei lavori realizzati da questi bambini. Si conclude anche per quest’anno il progetto del Comitato amici del Palio "il Comitato nelle scuole", progetto di sicuro valore per insegnare ai Senesi del futuro la ricchezza del nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sòna sòna campanella" venerdì alle 10,30 nel Cortile del Podestà

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