Solo 4000 km in 12 anni | la LaFerrari di Massa vale 6 milioni?
Alle ore italiane del 20 maggio 2026 si conclude la vicenda di una LaFerrari appartenuta a un ex pilota di Formula 1. La vettura, acquistata 12 anni fa, ha percorso circa 4000 chilometri. La sua proprietà attuale è in fase di trasferimento e si parla di una valutazione di circa 6 milioni di euro. La vettura, descritta come unica nel suo genere, rappresenta un esempio di collezione di auto di lusso con un passato legato al mondo della competizione.
La storia di una LaFerrari unica al mondo si chiude, almeno per quanto riguarda il proprietario attuale, alle ore italiane di stasera 20 maggio 2026. RM Sotheby’s chiude oggi l’asta “Sealed May” sul lotto 13: la LaFerrari nero opaco DS 1250 con pinstripes in Rosso Corsa consegnata nel 2014 a Felipe Massa dopo otto stagioni in Ferrari. La stima della casa d’aste è di 4,5-5 milioni di euro, ovvero 5,5-6 milioni di dollari. Quello che colpisce non è soltanto la cifra. È il chilometraggio: meno di 4.000 km in dodici anni di vita. Trecentotrentatré chilometri all’anno. Una hypercar da 963 cavalli ibridi tenuta praticamente immobile. La LaFerrari di Felipe Massa nella scheda RM Sotheby’s, livrea Nero DS 1250 con pinstripes Rosso Corsa. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
Campagna CHRIS e PIERS. Capitoli 2 e 3! RESIDENT EVIL 6 Co-Op w/Xingcai [06]
Sullo stesso argomento
Da Scicli a Santiago di Compostela, Antonio Giannone percorre 4000 km a piedi: "Ho lasciato il lavoro, farò un viaggio di 160 giorni"Un cammino di Santiago di Compostela che parte dalla propria porta di casa, a Scicli, in provincia di Ragusa.
Khorramshahr-4, il supermissile iraniano con gittata da 4000 km: perché può colpire (in teoria) anche Roma e BerlinoL'Iran lancia due missili contro la base anglo-americana di Diego Garcia, nell'Oceano Indiano, a circa 4000 km.
LaFerrari di Felipe Massa all’asta: vale fino a 6 milioni di euroRM Sotheby’s mette all’asta la LaFerrari ex Felipe Massa: hypercar esclusiva con dettagli unici e chilometraggio bassissimo. motori.it
Meno di 4.000 km in 12 anni: la Ferrari di Felipe Massa va all’astaUn pezzo di storia della Formula 1 finisce all'asta da RM Sotheby’s: la LaFerrari nera di Felipe Massa, valutata fino a 6 milioni di dollari. clubalfa.it