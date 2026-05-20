Solo 4000 km in 12 anni | la LaFerrari di Massa vale 6 milioni?

Alle ore italiane del 20 maggio 2026 si conclude la vicenda di una LaFerrari appartenuta a un ex pilota di Formula 1. La vettura, acquistata 12 anni fa, ha percorso circa 4000 chilometri. La sua proprietà attuale è in fase di trasferimento e si parla di una valutazione di circa 6 milioni di euro. La vettura, descritta come unica nel suo genere, rappresenta un esempio di collezione di auto di lusso con un passato legato al mondo della competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui