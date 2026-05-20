Sollecito a Belve Crime non si trattiene | le tre rivelazioni choc che nessuno si aspettava

Da novella2000.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'intervista condotta da Francesca Fagnani nel programma Belve Crime, Raffaele Sollecito ha condiviso alcune dichiarazioni sorprendenti. Le sue affermazioni sono state riprese da vari media, tra cui Novella 2000. Le tre rivelazioni fatte dall’ex imputato hanno suscitato molta attenzione e sono state descritte come inaspettate. La conversazione è stata caratterizzata da momenti di grande intensità, con Sollecito che ha affrontato temi legati alla sua vicenda giudiziaria e alle sue esperienze personali.

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Le rivelazioni choc di Raffaele Sollecito. L’uomo è stato ospite di Francesca Fagnani a Belve Crime. Raffaele Sollecito è stato ospite a Belve. Intervistato da Francesca Fagnani, ha rilasciato delle dichiarazioni inaspettate sul caso del delitto di Meredith Kercher. Raffaele Sollecito è stato intervistato da Francesca Fagnani in una nuova puntata di Belve Crime, andata in onda martedì 19 maggio su Rai2. L’uomo ha raccontato alcuni dettagli inediti sul delitto di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel 2007, e sulla sua vita da imputato e condannato in primo grado. “Sette italiani su dieci pensano ancora che io sia colpevole” sono state le sue parole, raccontando le tante pressioni psicologiche e le intimidazioni subite durante i primi interrogatori dopo l’omicidio. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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