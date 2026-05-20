Solidarista | festa della solidarietà e dei diritti a Pisa

Sabato 6 giugno, a partire dalle 16, si svolgerà la venticinquesima edizione di Solidarista, una manifestazione dedicata alla solidarietà e ai diritti. L'evento si terrà in Piazza Martiri della Libertà, anche nota come Piazza Santa Caterina, nel centro della città. La giornata prevede iniziative e attività che coinvolgono la comunità locale, con l’obiettivo di promuovere i temi della solidarietà e dei diritti civili. La manifestazione si inserisce in un calendario di eventi annuali dedicati a questi argomenti.

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