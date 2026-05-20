Il ministro israeliano ha espresso critiche nei confronti della Corte penale internazionale, definendola illegittima e accusa l’organizzazione di agire in modo parziale. Nel frattempo, le autorità hanno annunciato l’intenzione di sgomberare la comunità beduina di Khan al Ahmar, sostenendo di rispettare le procedure legali in corso. Questa decisione si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra il governo e le istituzioni internazionali, con le autorità israeliane che contestano le recenti azioni della CPI e le implicazioni per le attività nelle aree interessate.

Terra rimossa Dopo Netanyahu e Gallant, l’Aia starebbe per spiccare mandati contro cinque leader israeliani, fra cui Itamar Ben Gvir Terra rimossa Dopo Netanyahu e Gallant, l’Aia starebbe per spiccare mandati contro cinque leader israeliani, fra cui Itamar Ben Gvir Sarà la comunità beduina di Khan al Ahmar a subire la reazione del governo Netanyahu per i nuovi mandati di arresto, dopo quelli nei confronti del premier Benyamin Netanyahu e dell’ex ministro della Difesa Yoav Gallant, che la Corte penale internazionale (Cpi) sarebbe, secondo voci insistenti, pronta a emettere nei confronti di altri esponenti di primissimo piano dei vertici politici e militari israeliani. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Smotrich contro la Cpi. Vuole sgomberare Khan al Ahmar

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