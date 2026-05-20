Sistema di tangenti | indagato Zapatero

Per la prima volta nella storia democratica spagnola, un ex primo ministro è stato coinvolto in un’indagine per corruzione legata a un sistema di tangenti. La notizia ha suscitato grande attenzione, poiché si tratta di un episodio inedito che coinvolge un ex leader di alto livello. Le autorità hanno disposto accertamenti su presunti illeciti, senza ancora fornire dettagli sul processo o sulle accuse specifiche. La vicenda ha attirato l’interesse dell’opinione pubblica e dei media nazionali.

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Per la prima volta in assoluto nella storia democratica spagnola, un ex primo ministro potrebbe finire alla sbarra per corruzione. La Corte Nazionale attribuisce a José Luis Rodríguez Zapatero tangenti per un valore superiore a 1,5 milioni di euro nell'ambito del programma di salvataggio per la compagnia aerea Plus Ultra, per questa ragione lo accusa di tre reati: appartenenza a un'organizzazione criminale, traffico di influenze e falsificazione di documenti. La società di comunicazione delle sue figlie potrebbe essere stata il tramite per far veicolare la bustarella per aver salvato la compagnia con un finanziamento di 53 milioni di euro. L'ex segretario generale del Psoe è stato formalmente incriminato martedì scorso ed è stato convocato a testimoniare il prossimo 2 giugno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sistema di tangenti: indagato Zapatero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ex premier spagnolo Zapatero indagato per riciclaggio e traffico di influenzeL'ex premier spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero il 2 giugno dovrà presentarsi al tribunale spagnolo dell'Audiencia Nacional come indagato nel caso... L'ex premier spagnolo Zapatero indagato per riciclaggio e traffico di influenzeL'ex premier spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero il 2 giugno dovrà presentarsi al tribunale spagnolo dell'Audiencia Nacional come indagato nel caso... Sistema di tangenti: indagato ZapateroPer la prima volta in assoluto nella storia democratica spagnola, un ex primo ministro potrebbe finire alla sbarra per corruzione. La Corte Nazionale attribuisce a José Luis Rodríguez Zapatero tangent ... ilgiornale.it di cesare - Results on X | Live Posts & Updates x.com Stai venendo derubato. Da Trump. In pieno giorno. reddit Denuncia un sistema di tangenti e corruzione nella sanità ma resta solo: lo sfogo di un whistleblowerGiuseppe Schirru è un tecnico ortopedico siciliano: 'Amo il mio lavoro ma non sopporto che per lavorare sia necessario pagare il pizzo' ... adnkronos.com