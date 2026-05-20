Sisma la situazione 14 anni dopo Soldi edifici abitanti | i numeri della ricostruzione

Da ferraratoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quattordici anni dalle due scosse che nel 2012 colpirono l’Emilia, nel 2025 si è concluso lo stato di emergenza nei territori interessati dal terremoto. Sono stati investiti fondi pubblici per la ricostruzione di abitazioni e infrastrutture, mentre il numero di edifici ancora da sistemare e di abitanti coinvolti rappresenta dati chiave di questa fase finale. La situazione attuale mostra i risultati delle azioni intraprese e i numeri relativi alle risorse impiegate nel processo di ricostruzione.

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Quattordici anni dopo le due scosse che ferirono l’Emilia, nel 2025 è terminato lo Stato di emergenza per i territori colpiti dal terremoto del 2012. Un passaggio importante che sottolinea ulteriormente come la ricostruzione privata sia ormai completata.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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