Sisma la situazione 14 anni dopo Soldi edifici abitanti | i numeri della ricostruzione

Dopo quattordici anni dalle due scosse che nel 2012 colpirono l’Emilia, nel 2025 si è concluso lo stato di emergenza nei territori interessati dal terremoto. Sono stati investiti fondi pubblici per la ricostruzione di abitazioni e infrastrutture, mentre il numero di edifici ancora da sistemare e di abitanti coinvolti rappresenta dati chiave di questa fase finale. La situazione attuale mostra i risultati delle azioni intraprese e i numeri relativi alle risorse impiegate nel processo di ricostruzione.

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