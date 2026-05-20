Sisma 14 anni fa la distruzione | Straordinaria risposta di solidarietà

Da ilrestodelcarlino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 maggio di 14 anni fa, alle 4.03, un terremoto di magnitudo 5.9 colpì l’area vicino a Finale Emilia, con una profondità di circa 7 chilometri. L’evento provocò danni e costrinse migliaia di persone a lasciare le abitazioni. La scossa fu inattesa e violenta, causando un'immediata risposta di solidarietà tra le comunità colpite. Le conseguenze furono evidenti, con edifici danneggiati e un incremento delle operazioni di soccorso e assistenza.

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Alle 4.03 del 20 maggio un violento, quanto inatteso, terremoto di magnitudo 5.9 con epicentro in prossimità di Finale Emilia ad una profondità di circa 7 chilometri spinse decine di migliaia di cittadini fuori dalle proprie case. Fu avvertito, soprattutto, dai comuni delle province di Modena e Ferrara e, in misura minore, quelli di Bologna e Mantova. Le conseguenze furono disastrose: si contarono sette vittime, di cui cinque per conseguenze dirette del sisma e due per cause concomitanti. Purtroppo, la terra non smise di tremare quel giorno. Pochi giorni dopo, il 29 maggio, quando già si pensava alla ripresa della vita e del lavoro, si verificò un altro violento terremoto che insistette nel perimetro della stessa area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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