Il 20 maggio di 14 anni fa, alle 4.03, un terremoto di magnitudo 5.9 colpì l’area vicino a Finale Emilia, con una profondità di circa 7 chilometri. L’evento provocò danni e costrinse migliaia di persone a lasciare le abitazioni. La scossa fu inattesa e violenta, causando un'immediata risposta di solidarietà tra le comunità colpite. Le conseguenze furono evidenti, con edifici danneggiati e un incremento delle operazioni di soccorso e assistenza.

Alle 4.03 del 20 maggio un violento, quanto inatteso, terremoto di magnitudo 5.9 con epicentro in prossimità di Finale Emilia ad una profondità di circa 7 chilometri spinse decine di migliaia di cittadini fuori dalle proprie case. Fu avvertito, soprattutto, dai comuni delle province di Modena e Ferrara e, in misura minore, quelli di Bologna e Mantova. Le conseguenze furono disastrose: si contarono sette vittime, di cui cinque per conseguenze dirette del sisma e due per cause concomitanti. Purtroppo, la terra non smise di tremare quel giorno. Pochi giorni dopo, il 29 maggio, quando già si pensava alla ripresa della vita e del lavoro, si verificò un altro violento terremoto che insistette nel perimetro della stessa area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sisma, 14 anni fa la distruzione: "Straordinaria risposta di solidarietà"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Friuli, 50 anni dal sisma: il modello di solidarietà di Mons. Nervo? Cosa sapere Gemona ospita sabato un convegno per i cinquant'anni dal sisma del 6 maggio 1976.

Friuli, 50 anni dal sisma: a Pinzano un treno per rendere omaggio alla solidarietà degli alpiniÈ arrivato intorno alle 9 a Pinzano al Tagliamento il treno degli Alpini, convoglio storico che rientra nel programma delle celebrazioni del 50esimo...

Sisma, 14 anni fa la distruzione: Straordinaria risposta di solidarietàLe conseguenze furono disastrose: si contarono complessivamente 28 vittime e migliaia le persone sfollate. Il presidente Michele de Pascale: La ricostruzione privata è stata completata, procediamo co ... ilrestodelcarlino.it

L'anniversario del sisma del '76 riunisce soccorritore e militare salvato reddit

50 anni fa il sisma del Friuli, il riscatto di una comunitàLoro lo chiamano Orcolat, l'Orco, vive sottoterra e causa il sisma. Doveva essere fuori di sé 50 anni fa, il 6 maggio 1976, perché alle 21 si agitò per 59 secondi, e cambiò il Friuli. ansa.it