Il presidente di una squadra di pallavolo ha commentato la vittoria in Champions League come il momento più bello della sua gestione, annunciando l'inizio di un nuovo ciclo. Ha elogiato in particolare il giocatore considerato il miglior valore della squadra e ha aggiunto che il mercato sarà fondamentale per rafforzare la rosa con nuovi acquisti. Queste dichiarazioni sono state rilasciate nel corso di un'intervista dopo la conclusione della competizione europea.

Campione d’Italia, d’Europa e del mondo. Perugia ha vissuto una stagione da sogno, coronata anche dalla conquista della Supercoppa. Gli umbri si sono lasciati andare dopo la vittoria nella finale di Champions League contro lo Zawiercie, l’ultima fatica di un percorso lungo e bellissimo. Tra i più entusiasti c’era Gino Sirci, presidente della Sir, che ha posato con in mano la coppa e in bocca un sigaro. "Simbolo di potere", ha spiegato. Dal 2017 Perugia ha alzato ben 19 trofei, più di ogni altra squadra italiana. Sirci, si è appena conclusa la stagione migliore della vostra storia? "Conquistare le tre massime competizioni per club è un risultato incredibile per noi e per la pallavolo italiana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sirci, presidente di Perugia: "La Champions il trionfo più bello. Ora via a un nuovo ciclo"

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