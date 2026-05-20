Jannik Sinner si prepara per il Roland Garros, dopo aver vinto gli Internazionali di Roma 2026. In un'intervista al quotidiano francese ‘L’Equipe’, il tennista italiano ha parlato delle sue ambizioni e del percorso da seguire. Ha dichiarato di voler raggiungere il suo massimo potenziale nei prossimi anni, senza fornire dettagli specifici sui tempi o sui risultati. Sinner ha anche commentato la sua condizione attuale e le aspettative per il torneo parigino.

Jannik Sinner, in una intervista al quotidiano francese ‘L’Equipe’, si racconta in vista del Roland Garros e dopo il trionfo agli Internazionali Roma 2026. “Non credo sia possibile esprimere il 100% del proprio potenziale a 24 anni. Punto a raggiungerlo nei prossimi anni. La mia versione migliore? Un giocatore con un grande servizio, aggressivo, ma anche lucido e capace di interpretare ogni situazione di gioco. Il futuro, però, non posso prevederlo”. “Se vengo percepito come un giocatore privo di emozioni, è perché resto totalmente focalizzato su quello che devo fare. Il mio obiettivo è essere sempre il più accurato possibile, scegliendo la soluzione migliore nel momento opportuno: per riuscirci servono grande preparazione fisica e solidità mentale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner verso il Roland Garros: “Il mio massimo potenziale? Punto a raggiungerlo nei prossimi anni”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Come SINNER ha battuto RUUD e vinto la finale di Roma |

Sullo stesso argomento

Jannik Sinner e la missione Roland Garros: “Zero tennis nei prossimi giorni: è il torneo dell’anno. Vincere tutti i Masters 1000? Impossibile”Jannik Sinner ha poco fa conquistato il titolo degli Internazionali d’Italia 2026 battendo in finale il norvegese Casper Ruud con un doppio 6-4.

Sinner prima del Roland Garros: “Non ho ancora raggiunto il massimo? Domande chiave Come ha trasformato la sconfitta contro Alcaraz in una lezione vincente? Perché Sinner ha scelto Monaco per isolarsi dalla pressione...

La musica di Britney Spears usata dall'Idf contro la Flotilla, Jannik Sinner verso il Roland Garros, la festa in Brasile per la convocazione di Neymar x.com

Con la sua vittoria a Roma, Jannik Sinner è ora a meno di $1k dal sorpassare #5 Andy Murray nella classifica storica dei premi in denaro ATP, e a meno di $412k dal superare #4 Carlos Alcaraz. Raggiungere i Quarti di Finale al Roland-Garros gli garantirà il p reddit

Sinner verso il Roland Garros: Il mio massimo potenziale? Punto a raggiungerlo nei prossimi anniJannik Sinner, in una intervista al quotidiano francese 'L'Equipe', si racconta in vista del Roland Garros e dopo il trionfo agli Internazionali Roma ... lapresse.it

Quando il sorteggio del Roland Garros e dove vederlo in streaming. Le possibili teste di serie per Sinner turno per turnoMancano poco più di 24 ore al sorteggio del tabellone principale del Roland Garros 2026 di tennis, che si terrà alle ore 14.00 di domani, giovedì 21 ... oasport.it