A Cannes, durante una serata sul red carpet, Laila Hasanovic, riconosciuta come la compagna di Jannik Sinner, ha attirato l'attenzione indossando un abito che ricordava un abito da sposa. La donna si è presentata sorridente, con un'apparenza elegante e luminosa, catturando l’attenzione dei presenti. La presenza di Hasanovic in quel contesto ha suscitato curiosità, dato che si tratta di un evento molto seguito nell’ambiente del cinema e dello spettacolo.

Sembrava quasi una scena da favola sul red carpet di Cannes. Elegante, sorridente e raggiante, Laila Hasanovic, la donna che da mesi viene indicata come la nuova compagna di Jannik Sinner, ha attirato tutti gli sguardi sfilando con un look che ricordava incredibilmente un abito da sposa. Un’apparizione che non è passata inosservata e che ha immediatamente acceso la curiosità dei fan del campione altoatesino. Lungo, bianco, raffinato e luminosissimo sotto i flash dei fotografi, il vestito scelto dalla modella e influencer ha fatto pensare a molti a una vera e propria mise nuziale. E inevitabilmente sui social si sono moltiplicati commenti, battute e domande sul rapporto con il numero uno del tennis italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner, sorpresa a Cannes: la fidanzata Laila sfila in abito da sposa

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