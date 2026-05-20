Sinner | Mi chiamano robot? Non mi offendo È così che opero

Il tennista italiano, attualmente al vertice della classifica mondiale, si sta preparando per il torneo di Roland Garros dopo aver vinto gli Internazionali d’Italia. In un’intervista rilasciata a L’Equipe, ha commentato il soprannome di “robot” che gli è stato attribuito, senza nascondere di non offendersene. Ha anche affrontato il tema della sospensione per il caso Clostebol, ha parlato della finale persa contro il suo avversario e ha menzionato il rapporto con i genitori.

Jannik Sinner si avvicina al Roland Garros 2026 con la consapevolezza di chi arriva a Parigi da campione degli Internazionali d’Italia e da numero 1 del ranking ATP. In un’intervista rilasciata a L’Equipe, l’azzurro si è raccontato senza filtri affrontando temi sportivi e personali, dal soprannome di “robot” fino ai mesi difficili legati al caso Clostebol. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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