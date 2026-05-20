Jannik Sinner si trova in un momento di grande successo nel circuito tennistico. Attualmente detiene il primo posto nel ranking ATP e ha vinto il titolo degli Internazionali d'Italia. In un'intervista recente, il giocatore ha affermato di impegnarsi a mantenere alta la concentrazione, respingendo le accuse di essere troppo freddo o robotico. Ora si concentra sulla prossima sfida a Roland Garros, dopo aver conquistato numerosi risultati positivi quest'anno.

Roma, 20 maggio 2026 – Primato assoluto nel ranking Atp, titolo degli Internazionali d'Italia in tasca e mirino puntato sul Roland Garros: Jannik Sinner sta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera. L'altoatesino continua a macinare record e vittorie e non vuole assolutamente fermarsi qua. Il numero uno del mondo ha rilasciato un'intervista a L'Equipe, in cui ha raccontato i suoi segreti, le sue tattiche e come ha affrontato i momenti peggiori della sua carriera, come il caso Clostebol e la sconfitta nella finale dello scorso Roland Garros contro Carlos Alcaraz. “Voltare pagina dopo la sconfitta in finale a Parigi non è stato facile, sarebbe una bugia se dicessi il contrario – ha detto Jannik –, ma ho cercato di guardare avanti senza soffermarmi troppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner: “Io un robot? Cerco sempre di essere il più concentrato possibile”

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