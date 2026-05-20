Sinner guadagna punti nel Ranking ATP anche senza giocare | Jannik amplia ancora il divario con Alcaraz
Nella classifica ATP, Sinner ha aumentato il proprio punteggio anche senza partecipare a incontri questa settimana. La sua posizione si rafforza grazie ai punti già accumulati, ampliando il distacco rispetto a Alcaraz. La classifica si aggiorna automaticamente in base ai risultati conseguiti nelle settimane precedenti, senza che siano necessari nuovi match per modificare i punteggi. Questa situazione evidenzia come alcuni giocatori possano mantenere o migliorare la posizione anche in assenza di partite.
Sinner nonostante questa settimana non gioca nessun torneo si ritroverà con più punti nella classifica ATP del tennis. Il divario con Alcaraz è sempre più ampio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
ATP RANKINGS AFTER AUSTRALIAN OPEN 2026 AS ALCARAZ DOMINATES DJOKOVIC GAINS GROUND
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