S' infiamma lo scontro sul piano potature la Lipu torna ad attaccare il Comune | Tagli indiscriminati
Lo scontro tra la Lipu e il Comune si riaccende intorno al piano potature e alla gestione del verde pubblico. L’associazione ambientalista critica apertamente gli interventi recenti, definendoli come tagli indiscriminati. Le polemiche sono nate in seguito ai lavori effettuati in viale Margherita di Savoia, una strada della città, sui quali la Lipu ha espresso dure riserve. La disputa si concentra sulle modalità e sui criteri adottati per l’abbattimento e la potatura degli alberi nel centro urbano.
Piano potature e gestione del verde nel mirino della Lipu. L'associazione per la conservazione della natura, la tutela della biodiversità, la promozione della cultura ecologica punta il dito contro il Comune dopo le recenti polemiche sugli interventi in viale Margherita di Savoia, la strada che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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