Sindaco Marrandino incontra il ministro Piantedosi Centro per rimpatri non è soluzione serve legge speciale

Da casertanews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Castel Volturno ha incontrato il ministro dell’Interno a Roma, discutendo delle questioni legate alla gestione dei flussi migratori e alle strutture di rimpatrio. Durante l’incontro, il primo cittadino ha dichiarato che un centro per i rimpatri nella sua città non rappresenta una soluzione praticabile. La discussione si è concentrata anche sulla necessità di una legge speciale dedicata a questa materia, in risposta alle problematiche sollevate dal territorio.

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“Un Cpr oggi a Castel Volturno non è la soluzione”. È netto il messaggio lanciato dal sindaco Pasquale Marrandino dopo il confronto avuto a Roma con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, un incontro atteso nelle ultime settimane dopo il dibattito politico e istituzionale nato attorno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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