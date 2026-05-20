S’Incantu il TAR condanna il Ministero | 737 mila euro al resort
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha stabilito che il Ministero deve pagare circa 737 mila euro a un resort per un ritardo burocratico. La decisione arriva dopo che l’autorità ha tardato a rilasciare le autorizzazioni necessarie, causando un danno economico all’azienda. La Corte Costituzionale ha approvato la sentenza, evidenziando come le procedure abbiano creato ostacoli ingiustificati per l’impresa. La vicenda riguarda quindi un ritardo amministrativo che ha avuto ripercussioni finanziarie significative.
? Domande chiave Come ha fatto un ritardo burocratico a causare un danno milionario? Perché la Corte Costituzionale ha creato una trappola per l'impresa? Chi deve pagare i danni per il blocco del progetto? Quali conseguenze avrà questa sentenza per il turismo in Sardegna??? In Breve Veto Soprintendenza tra aprile e maggio 2021 blocca progetto Piano Casa Sardegna. Corte Costituzionale con sentenza 262022 stabilisce prevalenza leggi regionali su veti statali. Società Tu.Ri.Cost. S.r.l. richi . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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