S’Incantu il TAR condanna il Ministero | 737 mila euro al resort

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha stabilito che il Ministero deve pagare circa 737 mila euro a un resort per un ritardo burocratico. La decisione arriva dopo che l’autorità ha tardato a rilasciare le autorizzazioni necessarie, causando un danno economico all’azienda. La Corte Costituzionale ha approvato la sentenza, evidenziando come le procedure abbiano creato ostacoli ingiustificati per l’impresa. La vicenda riguarda quindi un ritardo amministrativo che ha avuto ripercussioni finanziarie significative.

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