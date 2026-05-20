Durante la campagna elettorale, la sicurezza si è posizionata come uno dei temi principali affrontati dai candidati. In un intervento recente, un rappresentante politico ha dichiarato che investire sulla sicurezza rappresenta un impegno importante per il proprio partito. La discussione si è concentrata sulle priorità di intervento, con particolare attenzione alle risorse destinate alle forze dell’ordine e ai sistemi di videosorveglianza. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un incontro pubblico dedicato alle prossime scelte amministrative.

La sicurezza è uno dei temi portanti di questa campagna elettorale e il candidato sindaco, Leonardo Tosoni, che ha avuto modo di illustrare le sue proposte a più riprese, può contare sul supporto del leghista Nicola Molteni, sottosegretario al Ministero dell’Interno che, a Fermo, riferisce di provvedimenti portati a termine in questi giorni a partire dalla riforma della Polizia Locale. "Una riforma storica, visto che se ne parla da 40 anni. Il centrosinistra ne ha sempre parlato ma non ci ha mai messo mano. Noi l’abbiamo fatta. Una riforma per una Polizia Locale più efficiente, resiliente, qualificata, tutelata e, quindi, uno strumento utile ai sindaci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, Molteni per Tosoni: "Per noi è un investimento"

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