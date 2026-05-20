Sicurezza ancora controlli dall' alto | carabinieri sorvolano il territorio con l' elicottero

Martedì 19, i carabinieri hanno effettuato un controllo straordinario nel territorio di Cento, impiegando un elicottero per sorvolare l’area. L’intervento ha avuto come obiettivo principale la prevenzione di furti e rapine, oltre al monitoraggio di eventuali illeciti ambientali e reati predatori. Durante l’operazione, sono stati effettuati controlli aerei e sul terreno per verificare la presenza di attività sospette e garantire la sicurezza sul territorio. L’azione si inserisce in una serie di interventi di sorveglianza programmati dalle forze dell’ordine.

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