Siamo qui per caricare la merce Si fingono corrieri erano truffatori

Da lanazione.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini si sono presentati come corrieri e hanno tentato di entrare in un’azienda di Assisi dichiarando di dover consegnare la merce. I truffatori hanno cercato di appropriarsi di circa 25.000 euro di beni, ma l’operazione è stata sventata in tempo. Questa truffa segue altri tentativi analoghi, come quelli ai danni di un’azienda e di individui, che si sono verificati di recente con modalità simili e hanno coinvolto falsi incarichi da parte delle forze dell’ordine e di professionisti.

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Dopo la truffa del falso carabinieri, della ballerina, arriva quella del falso corriere. È stata tentata ai danni di un’ azienda assisana, ma alla fine è stata sventata salvando almeno 25mila euro di merce che chissà dove sarebbe finita. Intorno alle 14 si sono presentate ai cancelli dell’azienda due persone con la divisa di una nota impresa di trasporto e spedizioni merci su un furgone dicendo che dovevano caricare dei bancali di prodotti. Corriere che, in verità era atteso, ma che solitamente carica intorno alle 16.30 e con un autoarticolato. È cominciato così il carico della merce, 14 bancali, quantità che, chissà, era nota ai due. "Quando sono arrivato, intorno alle 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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