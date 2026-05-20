Si schianta sul camion fermo in coda in A4 e l'auto prende fuoco automobilista muore tra le fiamme

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, lungo il tratto dell'autostrada A4 tra San Donà di Piave e Cessalto, un incidente ha provocato la morte di un automobilista. L'auto si è schiantata contro un camion fermo in coda e, a seguito dell'impatto, ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per permettere i rilievi.

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La tragedia nel pomeriggio di oggi nel tratto dell'autostrada A4 tra San Donà di Piave e Cessalto. Al momento dello schianto si stavano formando delle code e per questo i pannelli a messaggio variabile segnalavano i rallentamenti ma la vittima probabilmente non è riuscita frenare in tempo impattando contro il mezzo pesante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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