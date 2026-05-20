Una donna di 54 anni, biologa residente a Formigara, è stata accoltellata martedì 19 maggio lungo una strada provinciale nel Lodigiano. Dopo l'aggressione, si è fermata per prestare soccorso a un’altra persona e, in quel momento, è stata ferita. Le sue condizioni sono peggiorate nelle ultime ore, e attualmente si trova in pericolo di vita. La vicenda ha suscitato l'interesse delle forze dell'ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

Biologa di Formigara aggredita a Castelgerundo. Si sono aggravate nelle ultime ore le condizioni della donna di 54 anni accoltellata martedì 19 maggio lungo una strada provinciale nel Lodigiano. La vittima, residente a Formigara, in provincia di Cremona, lavora per l’azienda sanitaria territoriale ed è stata trasportata in condizioni gravissime agli Spedali Civili di Brescia, dove resta ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita. L’aggressione è avvenuta nella serata di martedì, tra le 18:30 e le 19:00, nella zona compresa tra Castiglione e Camairago, nel territorio di Castelgerundo, lungo la provinciale. La donna avrebbe riportato due profonde ferite all’addome e una terza lesione ad un braccio, compatibile con un tentativo di difesa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Si ferma per prestare soccorso e viene accoltellata nel lodigiano: donna di 54 anni in pericolo di vita

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60 Mal auf den eigenen Bruder nach seiner Heimkehr eingestochen… | True crime deutsch | crime doku

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