Si ferma per aiutare un uomo in strada e viene accoltellata | grave una biologa nel Lodigiano
Una biologa nel Lodigiano ha fermato la propria auto per aiutare un uomo incontrato in strada, ma l'episodio si è concluso con un'aggressione violenta. Durante l'intervento, è stata accoltellata e ora si trova in condizioni gravi. La donna, colpita da un gesto apparentemente spontaneo di solidarietà, si è trovata coinvolta in una situazione imprevista che ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.
Quello che sembrava un semplice gesto di solidarietà si è trasformato in un drammatico episodio di violenza. Una biologa di 54 anni è stata accoltellata lungo la strada provinciale 27, tra Castiglione d'Adda e Castelgerundo, in provincia di Lodi. La donna, residente a Formigara nel Cremonese, è stata colpita con diverse coltellate dopo essersi fermata per soccorrere un uomo visto a terra accanto a un cane. L’aggressore è poi fuggito nei campi facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri hanno avviato una vasta caccia all’uomo. La decisione di fermarsi. Secondo una prima ricostruzione, la 54enne stava percorrendo la provinciale intorno alle 18. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Single Dad Mechanic Pulled Over to Help a Cop — Then Froze at the Face He Never Forgot
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In ricordo di Eva abbandonata nel lontano 2006 in una toelettatura di Battipaglia e poi arrivata a me via aerea.Una cagnolina dolcissima buona adottata da una dolce signora di Sant angelo lodigiano ,dormiva con il gatto e diventata la seconda figlia mi scrivev facebook